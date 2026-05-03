Empresarios rechazan nuevo incremento salarial y piden diálogo con la COB

El sector empresarial en Bolivia volvió a pronunciarse en contra de un posible incremento salarial adicional solicitado por la Central Obrera Boliviana (COB), señalando que no existen condiciones económicas para aplicar una nueva subida en esta gestión.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Eduardo Olivo, indicó que el país ya cuenta con un marco económico definido y recordó que en diciembre pasado se aprobó un incremento del 20% mediante el Decreto Supremo 5516, considerado uno de los más altos en más de una década.

“Ante las propuestas de incremento salarial, hacemos una precisión clara dirigida a todos los actores y, en especial, a la COB. El país ya ha definido un marco para esta gestión”, afirmó.

Según explicó, un nuevo ajuste salarial generaría un efecto en cadena sobre toda la estructura de sueldos, incrementando los costos laborales para las empresas y reduciendo su capacidad de generar empleo.

“Cuando se incrementa el salario mínimo, ese efecto se traslada a toda la estructura salarial”, sostuvo.

Desde el sector empresarial advierten que la economía atraviesa un contexto complejo, por lo que consideran que insistir en un nuevo incremento salarial carece de sustento técnico y podría agravar la situación.

En ese sentido, Olivo hizo un llamado a la COB a priorizar el diálogo y evitar medidas de presión, con el objetivo de encontrar soluciones que no afecten la estabilidad económica ni el empleo en el país.

El pronunciamiento se da luego de que la COB ratificara su demanda de incremento salarial en su más reciente ampliado, lo que mantiene abierto el debate entre el sector laboral y empresarial.

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