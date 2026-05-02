YPFB Logística anuncia plan para reforzar calidad, control y almacenamiento de combustibles

YPFB Logística S.A. proyecta fortalecer el control de calidad, la confiabilidad operativa y la eficiencia en el manejo de hidrocarburos líquidos durante la gestión 2026, según informó su gerente general, Eddy Rolando Torrico Ibáñez.

El ejecutivo explicó que se definieron líneas estratégicas orientadas a garantizar la continuidad operativa, reducir riesgos y optimizar procesos, en un contexto que —admitió— presenta desafíos para la empresa.

Más controles y modernización de laboratorios

Entre las principales medidas, la compañía prevé incrementar la cantidad de muestreos y análisis de combustibles, con el objetivo de asegurar que se cumplan los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente e incluso parámetros internacionales.

Además, se anunció la modernización de laboratorios, que incluirá mejoras en infraestructura, estandarización de procesos y la incorporación de equipamiento especializado para garantizar resultados más precisos y confiables.

Automatización y mantenimiento de plantas

Otro eje del plan es la automatización de la medición de hidrocarburos líquidos, lo que permitirá reducir la intervención manual y mejorar la precisión de los datos operativos.

En paralelo, se reforzará la gestión de mantenimiento mediante la optimización de planes preventivos, correctivos y predictivos, con el fin de asegurar la disponibilidad de los activos.

Inversión de $us 5 millones en 2026

Para ejecutar este plan, YPFB Logística ha programado una inversión aproximada de $us 5 millones, destinada a garantizar la continuidad operativa en sus plantas y a impulsar proyectos estratégicos.

Entre las principales acciones destacan:

Mantenimiento de tanques en nueve regiones del país

Ampliación de sistemas de recepción y despacho en ocho ciudades

Incremento de la capacidad de almacenaje en San José de Chiquitos (hasta 32%)

Proyección a mediano plazo

La empresa también prevé avanzar hacia la implementación de una planta piloto automatizada, operada desde una sala de control con tecnología moderna, como parte de su proceso de transformación.

Estas acciones fueron presentadas durante la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2026, realizada en Santa Cruz, donde YPFB y sus subsidiarias expusieron sus planes ante la ciudadanía.

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