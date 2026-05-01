Así cierra el dólar paralelo y el referencial este viernes 1 de mayo en Bolivia

Al cierre de este viernes 1 de mayo, el mercado del dólar paralelo en el país mostró una jornada de relativa estabilidad con ligeros ajustes a la baja en comparación con las primeras horas de la mañana. Mientras el sistema financiero formal guardó pausa por el feriado nacional, las cotizaciones en las plataformas digitales de referencia continuaron operando.

Comportamiento en las plataformas digitales

Las principales fuentes de consulta en el mercado paralelo reportaron los siguientes valores al finalizar la tarde:

Dolarboliviahoy.com: Cerró la jornada situando la divisa en Bs 9.91 para la compra y Bs 9.86 para la venta. En comparación con las 6:00 a.m., cuando la venta estaba en Bs 9.85, se registró un ajuste mínimo, manteniendo la estabilidad en la compra.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: Reportó un cierre de Bs 9.91 para la compra y Bs 9.87 para la venta. Esta plataforma, que actualiza datos cada 15 minutos, mostró una leve tendencia al alza durante el día, ya que al amanecer la compra se situaba en Bs 9.90 y la venta en Bs 9.86.

Bolivianblue.net

Cotización oficial del Banco Central (BCB)

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) no reflejó movimientos en sus valores de referencia para este viernes. Debido al feriado nacional, el tipo de cambio oficial se mantuvo fijo en los mismos niveles registrados ayer:

Compra oficial: Bs 9.70

Venta oficial: Bs 9.90

BCB

La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se mantuvo estrecha este viernes. Curiosamente, el valor de venta oficial del BCB (Bs 9.90) cerró la jornada ligeramente por encima de los precios de venta reportados en el mercado informal (que promediaron los Bs 9.86).

Se espera que el próximo lunes, con el reinicio de las actividades bancarias y comerciales, se defina una tendencia más clara para el inicio del mes de mayo.

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