José María Giménez, defensa internacional uruguayo del Atlético de Madrid, ya ultima su recuperación de una lesión muscular, aún no estará listo para el partido contra el Valencia y podría estar disponible para el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal en Londres del próximo martes.



El central, que se perderá su octavo encuentro seguido, se lesionó el 4 de abril en el duelo de LaLiga EA Sports (Primera División española) contra el Barcelona en el Metropolitano y desde entonces no se ha entrenado con el grupo hasta este viernes, en la víspera de la visita a Mestalla y a cuatro días del partido en el estadio Emirates de Londres.



La reincorporación progresiva al grupo de Giménez fue la novedad de la sesión, diferenciada dependiendo de la carga de piernas de los jugadores y con las bajas ya conocidas de Nico González y Pablo Barrios, con sendas molestias musculares, más Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, que terminaron con dolencias el choque del pasado miércoles en la Liga de Campeones con el conjunto londinense.



Ninguno de los seis viajará a Valencia para el partido de la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports en Mestalla, en la que se prevé un once completamente distinto al que empató con el Arsenal, con la inclusión en la convocatoria y en la alineación de algunos futbolistas del filial de Primera RFEF.



El conjunto rojiblanco no tiene ninguna opción de luchar por el título liguero, que sólo disputan el Barcelona, líder, con 85 puntos, y el Real Madrid, segundo, con 74, y que podría quedar cerrado este fin de semana en función de los resultados de ambos equipos.



Los de Diego Pablo Simeone son cuartos, con 60 puntos, cinco menos que el Villarreal, y con diez de ventaja sobre el Betis de Manuel Pellegrini, quinto, que aspira -como los rojiblancos- a disputar la Liga de Campeones la próxima temporada-. EFE



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