Los especialistas en fútbol Lisa Berg y Omar Salgado visitarán Bolivia del 4 al 9 de mayo como parte del programa “Embajadores Deportivos” impulsado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Durante su estadía, desarrollarán actividades en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

En total, implementarán entrenamientos deportivos dirigidos a 300 jóvenes y capacitarán a 250 entrenadores de fútbol. Además, brindarán conferencias para universitarios y público en general, enfocadas en la relación del deporte con el liderazgo, la educación y la economía.

La agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos, Robyn Remeika, destacó la importancia de la visita y el impacto del deporte como herramienta de desarrollo. Según explicó, estas actividades se enmarcan en las celebraciones Freedom250 y en un año en el que Estados Unidos será coanfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La agenda iniciará en Santa Cruz (4 y 5 de mayo), donde ofrecerán conferencias sobre formación de talento y realizarán clínicas deportivas junto al Centro Cultural San Isidro. Posteriormente, en Cochabamba (5 al 7 de mayo), dirigirán talleres de liderazgo, entrenamientos en el complejo Félix Capriles y una conferencia en la Universidad Mayor de San Simón.

La gira concluirá en La Paz (8 y 9 de mayo) en instalaciones del The Strongest, con sesiones enfocadas en la identificación de talento y el desarrollo de jóvenes promesas. También se llevará a cabo un taller de fútbol adaptado para atletas con discapacidad física y una presentación de EducationUSA sobre oportunidades de becas deportivas y académicas en universidades estadounidenses.

Lisa Berg cuenta con más de 23 años de experiencia internacional en el desarrollo del fútbol femenino y actualmente trabaja como cazatalentos para San Diego FC y Right to Dream Academy. Por su parte, Omar Salgado tuvo una carrera profesional de 12 años en ligas como la MLS y la Liga MX, y actualmente se desempeña como asesor legal en Adidas tras su retiro en 2020.

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