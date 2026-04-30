Comité multisectorial rechaza incremento salarial del 20% propuesto por la COB

El Comité Multisectorial, que agrupa a distintos sectores productivos del país, expresó su rechazo al pedido de incremento salarial del 20% impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB).

Así lo manifestó César González, secretario de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, quien calificó la propuesta como “inviable” en el actual contexto económico.

Según el dirigente, los trabajadores asalariados ya habrían recibido un incremento a inicios de gestión, por lo que considera “un exceso” plantear una nueva subida.

“Lo único que se va a generar es conflicto social, marchas y bloqueos que terminan afectando la economía del país”, afirmó.

González sostuvo que la mayoría de la población económicamente activa pertenece al sector informal o por cuenta propia, el cual —asegura— representa alrededor del 85% de los trabajadores. En ese sentido, cuestionó que la COB se atribuya la representación de todos los trabajadores del país.

Asimismo, advirtió que un incremento salarial de esa magnitud podría derivar en el cierre de empresas o en el traslado de los costos al consumidor final.

“Si suben los costos operativos, alguien los paga. Y generalmente termina siendo la población con precios más altos”, explicó.

El dirigente también señaló que el Gobierno debe asumir su responsabilidad en el manejo económico y dar certezas ante la incertidumbre actual, marcada por problemas como el abastecimiento de combustible.

Finalmente, el representante gremial remarcó que el sector por cuenta propia no se siente representado por las decisiones de la COB y reiteró su rechazo a cualquier medida que —según dijo— ponga en riesgo la estabilidad económica de quienes dependen del trabajo diario.

Mira la programación en Red Uno Play