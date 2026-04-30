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Ministro de Trabajo descarta aumento salarial y cuestiona intereses políticos detrás del pedido de la COB

El Gobierno cuestionó la demanda de incremento salarial y sugirió posibles intereses políticos detrás de la dirigencia sindical. Además, señaló que no todos los trabajadores están representados en esa postura.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

30/04/2026 8:33

Ministro de Trabajo descarta aumento salarial y cuestiona intereses políticos detrás del pedido de la COB.
La Paz

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El ministro de Trabajo, Edgar Morales, cuestionó el pedido de incremento salarial impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB) y aseguró que no existe justificación económica ni legal para aplicar un nuevo aumento en la presente gestión.

La autoridad fue enfática al señalar que la solicitud carece de sustento en el actual contexto del país.

“No tiene base legal ni económica plantear otro incremento en esta gestión”, afirmó, al descartar la viabilidad de la demanda.

Asimismo, el ministro apuntó a posibles intereses políticos detrás de la postura de la dirigencia sindical.

“Si quieren conformar un proyecto político están en su derecho, pero que lo digan claramente”, sostuvo.

Las declaraciones surgen luego de que el diálogo tripartito convocado por el Ministerio de Trabajo quedara suspendido sin nueva fecha, debido a la ausencia de la COB, lo que profundiza la incertidumbre sobre el tratamiento del incremento salarial.

Morales también remarcó que el Gobierno mantiene la apertura al diálogo con distintos sectores, aunque cuestionó que la demanda no representa a la totalidad de los trabajadores del país.

En medio de este escenario, el debate por el incremento salarial continúa sin consensos, mientras crecen las tensiones entre el Ejecutivo y el principal ente matriz de los trabajadores.

 

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