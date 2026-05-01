¡Puro ritmo! Saymon y Los Cochalitos hicieron bailar a todos en 'Duelo de Voces'

La noche volvió a llenarse de color, ritmo y mucha energía en La Gran Batalla – Duelo de Voces, que este jueves contó con la presencia de invitados especiales que elevaron el nivel del espectáculo.

Los encargados de encender el escenario fueron Saymon y Los Cochalitos, quienes deleitaron al público con un vibrante mix de sus canciones. Su presentación no solo contagió alegría y diversión, sino que logró que participantes, jurados y asistentes se levantaran a bailar en el set del programa.

La agrupación aprovechó su paso por el escenario, en medio de su agenda por el aniversario de la Villa Primero de Mayo, para compartir su música y conectar con la audiencia en una noche especial previa al Día del Trabajo.

Saymon y Los Cochalitos hicieron bailar a todos en 'Duelo de Voces'

Pero no todo fue fiesta. Durante su participación, los artistas también dejaron un mensaje a los competidores, recordándoles que el camino artístico está lleno de aprendizajes.

“Todo es para aprender y crecer”, expresó el vocalista, alentando a los participantes a no rendirse pese a los errores.

Entre música, baile y palabras de motivación, Saymon y Los Cochalitos no solo ofrecieron un show, sino que dejaron huella en una noche que combinó talento, emoción y pura energía sobre el escenario.

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