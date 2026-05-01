"Transformaremos el departamento desde el primer día", afirmó la nueva presidenta de la ALD

La Asamblea Legislativa Departamental inicia una nueva etapa bajo la conducción de Ma. René Álvarez, quien destaca el valor de la representación regional en el cargo. "Hoy por hoy la Asamblea está presidida por una mujer chiquitana, orgullosa de sus orígenes, orgullosa de nuestra identidad cruceña", afirmó la autoridad al agradecer el respaldo ciudadano.

Transición y coordinación ejecutiva

El nuevo ciclo legislativo se enfrenta a un complejo escenario financiero que requerirá de una coordinación estrecha con la administración departamental para garantizar servicios eficientes, según lo que aseveró Álvarez. Asimismo, aseguró que existe la predisposición de acompañar al Ejecutivo para que Santa Cruz tenga las condiciones de servir a los ciudadanos desde la ciudad hasta las provincias.

Agenda oficial de posesión

El primer hito administrativo de la gestión será la formalización de las autoridades principales del departamento en un acto protocolar programado para el inicio de semana. “Primeramente, vamos a consolidar la posesión legal de nuestro Gobernador y nuestra Vicegobernadora, que será este lunes a las 9:30 a.m.”, detalló la presidenta.

Una vez concluida la fase protocolar, el ente legislativo se enfocará en la aprobación de normativas estratégicas para el desarrollo económico y la sostenibilidad. Para este fin, ya cuentan con un paquete de leyes listo para su tratamiento que incluye el Pacto Fiscal, la ley de concesiones y la ley de bonos de carbono.

Perfil y trayectoria política

La presidenta de la Asamblea llega al cargo con una experiencia de cinco años como diputada nacional, sumando un perfil técnico y político forjado en valores familiares. A sus 38 años, Álvarez enfatizó su compromiso personal al mencionar que fue criada bajo principios sólidos que ahora volcará en el servicio al pueblo cruceño.

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