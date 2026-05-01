Turismo espera gran movimiento de viajeros en el feriado largo

La Cámara Nacional de Turismo informó que existe una amplia oferta de destinos para el feriado largo, destacando atractivos culturales, ecológicos e históricos en diferentes regiones del país.

Scarlet Illanes, presidenta de la institución, señaló que el sector está preparado para recibir a viajeros nacionales y extranjeros, con paquetes diseñados para promover el movimiento turístico interno.

“Se viene un feriado largo y estamos listos para poder ofrecerles a todos nuestros pasajeros lo mejor que tiene Bolivia”, afirmó Illanes.

La representante del sector remarcó que estas fechas permiten dinamizar la economía, ya que generan empleo, movimiento de divisas y benefician a distintos rubros vinculados a la actividad turística.

“No solamente se favorecen hoteleros, gastronómicos, operadores y agencias de viajes, sino también artesanos y proveedores de distintos servicios”, explicó.

Desde la Cámara consideran que el turismo es una cadena productiva amplia que impacta de manera directa e indirecta en miles de familias bolivianas.

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