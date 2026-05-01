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Turismo espera gran movimiento de viajeros en el feriado largo

El sector turístico destaca una amplia oferta de destinos para el feriado largo y asegura que el movimiento de viajeros impulsa el empleo y beneficia a diversos rubros económicos del país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/04/2026 21:34

Feriado largo impulsa viajes y dinamiza el turismo nacional
Santa Cruz, Bolivia

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La Cámara Nacional de Turismo informó que existe una amplia oferta de destinos para el feriado largo, destacando atractivos culturales, ecológicos e históricos en diferentes regiones del país.

Scarlet Illanes, presidenta de la institución, señaló que el sector está preparado para recibir a viajeros nacionales y extranjeros, con paquetes diseñados para promover el movimiento turístico interno.

“Se viene un feriado largo y estamos listos para poder ofrecerles a todos nuestros pasajeros lo mejor que tiene Bolivia”, afirmó Illanes.

La representante del sector remarcó que estas fechas permiten dinamizar la economía, ya que generan empleo, movimiento de divisas y benefician a distintos rubros vinculados a la actividad turística.

“No solamente se favorecen hoteleros, gastronómicos, operadores y agencias de viajes, sino también artesanos y proveedores de distintos servicios”, explicó.

Desde la Cámara consideran que el turismo es una cadena productiva amplia que impacta de manera directa e indirecta en miles de familias bolivianas.

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