Vinculado a Marset, Fernández Albín condenado a 10 años por delitos de narcotráfico

El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín de 38 años fue condenado por la justicia uruguaya a una pena de 10 años y tres meses de prisión tras ser hallado culpable de lavado de activos, organización de narcotráfico, porte ilícito de armamento y tráfico ilegal de armas. La sentencia fue dictada luego de un proceso judicial en el que se demostraron sus conexiones con el narcotraficante Sebastián Marset, quien está vinculado a una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas en la región.

Vínculo con Sebastián Marset y captura

Fernández Albín, nacido en Argentina, se nacionalizó uruguayo después de emigrar con su familia desde que era menor de edad. Su relación con Marset fue clave para su captura, ya que fue detenido en Argentina a solicitud de Uruguay, que solicitó su extradición por su involucramiento en el caso denominado ‘Operación Nueva Era II’. En ese proceso, Fernández fue identificado como parte de la red de Marset, que ha sido una de las principales organizaciones de narcotráfico de América Latina.

Incautaciones y condenas adicionales

El proceso judicial también incluyó la condena de tres personas más, dos mujeres y un hombre, además de la incautación de bienes vinculados a la actividad criminal. Entre los objetos incautados se destaca un inmueble en el que se encontraron casi dos toneladas de droga, así como armas y municiones. La incautación refuerza la gravedad del crimen organizado al que pertenecía Fernández, que operaba junto a Marset, involucrándose en actividades ilícitas a gran escala.

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