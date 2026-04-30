¿OVNI o ilusión? Misterioso objeto en forma de “H” aparece cerca de base militar en EE.UU.

Lo que comenzó como una caminata familiar para observar un fenómeno astronómico terminó en un enigma que hoy recorre el mundo. Una familia de cuatro integrantes reveló imágenes impactantes de un fenómeno anómalo no identificado (UAP, por sus siglas en inglés) que sobrevoló el Parque Nacional Joshua Tree, en el sur de California, durante el eclipse solar del 14 de octubre de 2023.

El objeto, descrito con una estructura en forma de "I" mayúscula o una "H" lateral, permaneció en el cielo por aproximadamente 45 minutos antes de desvanecerse sin dejar rastro, según informa el portal Daily Mail en un extenso reportaje.

Un encuentro cerca de zonas restringidas

El avistamiento no ocurrió en un lugar cualquiera. El objeto fue detectado cerca de la montaña Ryan, a pocos kilómetros del Centro de Combate Aire-Tierra de la Infantería de Marina en Twentynine Palms y a unas 115 millas de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, el centro de pruebas de aeronaves experimentales más importante de Estados Unidos.

Los testigos describieron la nave con características muy específicas: un material altamente reflectante con apariencia plateada metálica, y una forma similar a un "caza TIE" de la saga Star Wars. Según los excursionistas, el tamaño era comparable al de un automóvil o una avioneta pequeña, y su movimiento era lento y errático.

Los testigos dijeron que el OVNI apareció durante un eclipse solar el 13 de octubre de 2023. Permaneció en el cielo durante aproximadamente 45 minutos antes de desaparecer.

¿Tecnología secreta o un simple globo?

Como es habitual en estos casos, la comunidad se divide entre el asombro y el escepticismo. Varios usuarios en redes sociales sugieren que podría tratarse de un globo de helio con forma de letra "H" que se escapó de una fiesta, o incluso de una cometa de caja.

Sin embargo, para los expertos en seguridad aeroespacial, la ubicación es clave. La Base Edwards ha sido el escenario de pruebas históricas, desde el primer vuelo supersónico hasta el bombardero furtivo de sexta generación B-21 Raider. Esto plantea la duda: ¿era un objeto de origen desconocido o tecnología militar estadounidense de última generación?

Los escépticos han comparado el OVNI con un globo de fiesta plateado que pudo haberse alejado flotando, o con una cometa de caja (Imagen de archivo).

El impulso de la transparencia

El reporte fue compartido a través de la organización del ex piloto de la Marina de EE. UU., Ryan Graves, quien ha testificado ante el Congreso sobre la frecuencia de estos encuentros. Graves sostiene que estos avistamientos no son casos aislados ni raros, sino situaciones rutinarias que los pilotos presencian con frecuencia.

"El pueblo estadounidense merece saber qué está pasando en nuestros cielos", afirmó el veterano piloto. Por su parte, el presidente Donald Trump sugirió recientemente que se podrían desclasificar archivos relacionados con estos fenómenos en el futuro cercano, tras haber conversado con militares que reportaron encuentros con naves de origen no humano.

El OVNI parecía tener una estructura en forma de I o H y se decía que era altamente reflectante o estaba hecho de plata.

Resumen del incidente:

Fecha: 14 de octubre de 2023.

Lugar: Joshua Tree, California (cerca de bases militares clave).

Duración: 45 minutos aproximadamente.

Apariencia: Letra "H" o "I" de color plateado.

Contexto: Ocurrió durante el punto máximo de un eclipse solar.

A medida que más civiles y pilotos reportan estos incidentes, la presión sobre las autoridades para ofrecer respuestas claras sigue en aumento. Por ahora, el objeto de Joshua Tree permanece como un misterio sin resolver en el desierto californiano.

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