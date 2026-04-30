Mhoni Vidente revela el ritual del 1° de mayo: Guía paso a paso para atraer la prosperidad

La reconocida astróloga Mhoni Vidente ha vuelto a encender las redes sociales con una propuesta para quienes buscan un cambio de energía este mes. Según la tarotista, el 1° de mayo no es solo el Día del Trabajador, sino una ventana energética ideal para manifestar abundancia, salud y estabilidad.

A través de su canal de YouTube, Mhoni compartió un ritual que combina elementos cotidianos con un fuerte simbolismo espiritual para "limpiar lo negativo" y abrirle la puerta a nuevas oportunidades durante los próximos 31 días.

Lo que necesitas para el ritual

Para realizar esta práctica de limpieza y atracción, asegurate de tener a mano los siguientes elementos:

Vela amarilla (símbolo de riqueza y éxito).

2 limones verdes .

1 billete de alta denominación (de curso legal en tu país).

Copa con Tequila o Ron .

Recipiente con agua y una copa de cristal adicional.

Incienso de sándalo y fósforos de madera.

Canela en polvo , perfume de tu preferencia y loción.

Plato forrado con papel aluminio.

Paso a paso: Cómo activar la abundancia

El proceso diseñado por la astróloga se divide en tres fases principales: la preparación del cuerpo, la intención del billete y la activación de la luz.

1. Preparación de los limones

Marcá una cruz en el centro de cada limón con la uña. Rocialos con tu perfume y loción. Frotalos entre tus manos y pasalos por todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies, mientras rezas un Padrenuestro y un Avemaría. En este punto, Mhoni sugiere pedir protección al Arcángel Miguel para alejar envidias o bloqueos. Una vez terminado, colócalos en el recipiente con agua.

2. Intencionar el dinero

Tomá el billete, perfumalo y pasalo cerca de tu cuerpo mientras visualizas la llegada de abundancia económica. Luego, sumergilo en el agua junto con los limones.

3. El encendido

Rociá la vela amarilla con perfume, sostenela con ambas manos para pasarle tu energía y colócala sobre el plato con aluminio. Rodeala con un círculo de canela en polvo. Serví el licor en la copa. Primero encendé el incienso y, con la misma llama de los fósforos de madera, encendé la vela.

Nota importante: El agua con los limones y el billete debe cambiarse diariamente hasta que la vela se consuma por completo.

¿Qué hacer al finalizar el ritual?

Una vez que la vela se apague, el ciclo debe cerrarse de la siguiente manera:

Desecho: Tirá el licor y el agua de los limones lejos de tu casa (preferiblemente en tierra o drenajes externos). Activación del billete: Secá el billete que estuvo en el agua y usalo para comprar alimentos o productos para el hogar. Según la creencia, esto pone en circulación la energía de la abundancia en tu propio núcleo familiar.

¿Por qué el 1° de mayo?

Para el mundo esotérico, el inicio de mayo representa el florecimiento y la consolidación de proyectos. Aunque estas prácticas carecen de respaldo científico y forman parte del sistema de creencias personales de cada individuo, para muchos seguidores de Mhoni Vidente representan un ejercicio de enfoque mental y conexión personal para comenzar el mes con una actitud renovada.

Mira la programación en Red Uno Play