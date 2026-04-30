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Se ganó otro “pecado”: fue a confesarse y terminó robando el celular del sacerdote

En los videos se observa cómo el individuo abandona la parroquia y huye rápidamente a bordo de una motocicleta.

Cristina Cotari

30/04/2026 13:44

Fingió ser feligrés y cometió robo dentro de la iglesia. Foto: captura de video
Paraguay

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Un hecho inusual ocurrió en una parroquia de Presidente Franco, en Paraguay, donde un hombre acudió a una jornada religiosa, pero terminó protagonizando un robo dentro del templo. La escena quedó registrada por cámaras de seguridad y se volvió viral.

Según las imágenes, el sujeto ingresó a la iglesia como cualquier feligrés y se formó en la fila del confesionario, aparentemente esperando su turno. En medio del ambiente de recogimiento, el hombre habría aprovechado un descuido del sacerdote para acercarse al área de atención y tomar su teléfono celular.

Tras cometer el hurto, salió del lugar con total tranquilidad, sin levantar sospechas entre los asistentes. Minutos después, el sacerdote Juan Pablino González Báez advirtió la desaparición de su dispositivo y comenzó a investigar lo sucedido.

Al revisar las cámaras de seguridad, se confirmó la secuencia del robo. En los videos se observa cómo el individuo abandona la parroquia y huye rápidamente a bordo de una motocicleta.

Con estas evidencias, el religioso presentó la denuncia ante las autoridades, que ya iniciaron las investigaciones. El presunto autor fue identificado como Milciades Mercado Ocampos, mientras la Policía continúa con las acciones para dar con su paradero y esclarecer el caso.

El hecho generó sorpresa por el lugar y las circunstancias en que ocurrió, al tratarse de un robo cometido dentro de un espacio destinado a la fe y la reflexión.

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