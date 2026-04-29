¿Muñeca poseída? El video que tiene a todos hablando en redes

Un video que circula con fuerza en redes sociales generó un intenso debate entre usuarios tras mostrar a una muñeca hiperrealista que aparentemente se mueve sola frente a su dueña.

En la grabación, que ya supera los 11 millones de visualizaciones en X, se observa a una joven simulando alimentar al juguete con total normalidad. Sin embargo, en cuestión de segundos, la muñeca gira lentamente la cabeza hacia ella, provocando una reacción inmediata de susto.

La joven grita y se aleja rápidamente, mientras el juguete parece realizar un leve movimiento adicional antes de que el video termine abruptamente.

¿Paranormal o montaje?

Tras su viralización, el clip dividió opiniones. Algunos usuarios sostienen que podría tratarse de un fenómeno inexplicable o incluso paranormal, comparándolo con personajes como Annabelle o Chucky.

Otros, en cambio, apuntan a una explicación más lógica: un posible montaje, edición digital o incluso contenido generado con inteligencia artificial.

También surgió la hipótesis de que alguien pudo haber movido la muñeca desde fuera de cámara, o que la reacción de la joven no fue del todo convincente, lo que alimenta las dudas sobre la autenticidad del video.

Una explicación más probable

Otra posibilidad es que se trate de una muñeca tipo “reborn”, conocidas por su apariencia extremadamente realista. Algunos modelos cuentan con mecanismos internos que permiten movimientos limitados, como simular respiración o pequeños gestos.

El veredicto: misterio sin confirmar

Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre el origen del video ni sobre la veracidad de lo ocurrido.

Lo cierto es que, real o no, el clip logró su objetivo: captar la atención de millones y generar una ola de teorías que siguen creciendo en redes.

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