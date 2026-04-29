Cochabamba se prepara para la festividad de Santa Vera Cruz: Un canto a la vida y la fertilidad

Con el misticismo y la alegría que caracterizan a las tradiciones del valle, se realizó el lanzamiento oficial de la festividad de Santa Vera Cruz. Esta celebración, reconocida por ser un encuentro único de fe y fecundidad, iniciará sus actividades principales el próximo 1° de mayo, extendiéndose hasta el 4 de mayo.

El párroco del santuario destacó la esencia espiritual de esta fecha, señalando que es una fiesta "muy particular en todo Bolivia" debido a que su eje central es la vida en abundancia.

Un homenaje al patrimonio vivo: Encarnación Lazarte

El evento de lanzamiento contó con una presencia de lujo: la reconocida coplera cochabambina, doña Encarnación Lazarte. Como "patrimonio vivo" de la región, Lazarte recibió diversos reconocimientos por su invaluable aporte a la cultura y por ser la autora de las coplas que resuenan año tras año en el santuario.

"Queremos potenciar estas festividades y no perder nuestras tradiciones. Doña Encarnación es la compositora de casi todas las coplas que nos han acompañado por años", expresaron las autoridades durante la entrega de un presente a la artista.

Milagros de "wawitas", animales y prosperidad

La festividad de Santa Vera Cruz es famosa por los testimonios de fe de sus devotos, quienes acuden principalmente en busca de un hijo. Según el párroco, muchas parejas que han agotado otras opciones llegan con devoción al santuario para pedir una "wawta" (bebé), encontrando esperanza en el "Tatala".

Pero la petición de fertilidad se extiende más allá de lo humano:

Producción agropecuaria: Los comunarios traen ofrendas simbólicas, como bosta de animales, para pedir por la multiplicación de su ganado.

Bienes materiales: Los devotos también llevan representaciones de casas, autos y otros objetos, confiando en la bendición para el año venidero.

Coplas del alma: La tradición se manifiesta a través de cánticos que expresan los sentimientos y preocupaciones más profundos de los peregrinos.

Cronograma y actividades principales

La promoción de la festividad continuará este 29 de abril con una actividad especial en el Tren Metropolitano, buscando invitar a toda la ciudadanía a sumarse a esta experiencia cultural.

El ciclo festivo arrancará formalmente el 1° de mayo. Uno de los momentos más esperados será el 2 de mayo, cuando la imagen del "Tatala" sea trasladada al canchón exterior para el encuentro directo con los peregrinos. Hasta el 4 de mayo, el Señor de Santa Vera Cruz permanecerá en su capilla antigua, declarada Patrimonio del Estado Nacional.

Como innovación, la imagen también será llevada a la Estación de San Antonio del tren metropolitano por unas horas, permitiendo que las personas que transitan por este sector puedan rendirle su devoción antes de retornar al santuario principal.

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