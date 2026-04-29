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Comité Pro Santa Cruz pide investigar la corrupción y excesos de YPFB

La dirigencia cívica cruceña vincula el colapso de YPFB con herencias políticas del pasado y exige castigo severo para los responsables.

Ximena Rodriguez

28/04/2026 21:59

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El Comité Pro Santa Cruz ha manifestado una postura tajante frente al reciente escándalo de gastos excesivos en YPFB, calificando la situación como un insulto a la realidad económica del país.

Al respecto, el vicepresidente cívico Agustín Zambrana afirmó que la institución se encuentra actualmente "tomada y secuestrada por mafias" que han priorizado el lujo personal por encima de las necesidades básicas de la población boliviana.

La dirigencia cruceña instó al Ministerio Público a actuar para fiscalizar todas las instituciones del Estado que presentan signos de descomposición administrativa.

"Todo el que le metió la mano a la lata debe devolver la plata que nos robó a los bolivianos", sentenció Zambrana, quien además vinculó este modelo de despilfarro con gestiones gubernamentales pasadas que hoy enfrentan procesos judiciales.

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