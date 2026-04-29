Cisterneros logran acuerdo con YPFB y suspenden medidas de presión 

El presidente de los cisterneros, Sergio Kosky, informó que el sector alcanzó acuerdos iniciales con ejecutivos de YPFB luego de una reunión sostenida para tratar la deuda acumulada de cinco meses.

Kosky señaló que hubo un ambiente de diálogo y predisposición para encontrar soluciones, evitando medidas de presión que puedan perjudicar a la población y al aparato productivo.

“La gente de Yacimientos entendió que no podemos estar tantos meses sin pago, es inviable, así que van a viabilizar los pagos por lo menos del mes de enero a partir de la próxima semana”, afirmó.

Asimismo, explicó que también se abordaron otros temas pendientes relacionados con logística, licitaciones y contratos. Para ello, se conformarán comisiones técnicas entre representantes de la federación de cisterneros del oriente y autoridades de la estatal petrolera, con el objetivo de comenzar a trabajar desde el lunes.

“El no llegar a medidas extremas nos deja satisfechos, porque creemos que esas decisiones dañan al sector productivo y al departamento. Las políticas tienen que ser de trabajo, consenso y conciliación”, sostuvo Kosky.

No obstante, advirtió que los compromisos asumidos deberán cumplirse para mantener la confianza del sector. “Hoy nos vamos confiados en que se nos irá pagando paulatinamente. Entendemos la economía del país”, agregó.

El dirigente indicó además que alrededor de 7 mil unidades prestan servicios de transporte en Bolivia e incluso en rutas internacionales, por lo que la deuda acumulada representa montos significativos que ponen en riesgo la sostenibilidad de las empresas del rubro.

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