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Mototaxistas convocan a ampliado tras fallida reunión con YPFB

La Federación de Mototaxistas se siente burlada por YPFB tras la cancelación de la reunión prevista para las 16:00 de hoy, donde se debía tratar el tema de la calidad de la gasolina y un segundo resarcimiento. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

28/04/2026 17:06

La reunión debía realizarse en instalaciones de YPFB. Foto: Rubén Velarde/Red Uno

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El presidente de la Federación de Mototaxistas de Santa Cruz, Rubén Cardozo, anunció este martes la ruptura del diálogo con el Gobierno tras la suspensión de una reunión prevista con autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para tratar la calidad de la gasolina.

Según el dirigente, desde la estatal petrolera se les informó que el presidente de YPFB no podría atenderlos debido a asuntos internos relacionados con despidos, situación que fue calificada como una “burla” por el sector.

“A partir de ahora se cierra todo trato con el Gobierno y nos vamos directamente a un ampliado el sábado para tomar determinaciones. ¿Cómo a estas alturas, cuando está llegando la dirigencia desde las provincias, nos dicen que no se va a poder realizar la reunión?”, manifestó Cardozo.

El dirigente lamentó que la nueva autoridad de YPFB no haya mostrado voluntad de reunirse con el sector para abordar la problemática de la calidad del combustible, así como la compensación por los daños reportados en motocicletas.

Cardozo indicó que varios afiliados han tenido que reparar sus motorizados en reiteradas ocasiones, incluso hasta cinco veces, por lo que buscaban plantear un segundo resarcimiento.

La reunión entre los mototaxistas y el Gobierno estaba prevista para las 16:00 de este martes, con el objetivo de tratar estos reclamos; sin embargo, la suspensión derivó en el anuncio de medidas que serán definidas en un ampliado convocado para el fin de semana.

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