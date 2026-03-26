Santa Cruz: Mototaxistas denuncian daños por gasolina y anuncian huelga en YPFB

Rubén Cardozo, presidente de la Federación de Mototaxis de Santa Cruz de la Sierra, denunció que continúan registrándose daños en motocicletas debido a la calidad de la gasolina que se comercializa en las provincias.

En ese contexto, anunció que desde la próxima semana asumirá medidas de presión e ingresará a instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para exigir respuestas de las autoridades.

“Nos siguen mintiendo, nos siguen vendiendo gasolina basura. El lunes (30 de marzo) nos vamos a hacer escuchar. Voy a ingresar a YPFB donde instalaré una huelga de hambre encadenado para que me escuchen las autoridades”, manifestó Cardozo.

El dirigente agregó que los reportes provenientes de provincias cruceñas evidencian que a diario se registran nuevos casos de motocicletas afectadas, pese a los compromisos asumidos por las autoridades para mejorar la calidad del combustible.

"En las provincias cruceñas se sigue comercializando gasolina que está dañando los inyectores y bombas de las motos", acotó.

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