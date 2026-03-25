YPFB inicia pagos en ventanilla: más de Bs 2,7 millones para afectados

Desde este miércoles, más de 700 usuarios del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) de YPFB comenzaron a el cobrar compensaciones por la gasolina desestabilizada mediante la modalidad de “pago en ventanilla” a través del Banco Unión, como alternativa al abono en cuenta bancaria.

Los beneficiarios de esta modalidad fueron notificados desde el martes a las 18:00, a través del mismo número de WhatsApp utilizado para realizar su reclamo en el SREC, quedando habilitados para cobrar sus compensaciones a partir de esta jornada.

Para este miércoles se prevé superar los Bs 2,7 millones en pagos a los afectados.

El SREC es una plataforma implementada desde el 3 de marzo por YPFB, en coordinación con una aseguradora, para registrar, validar y evaluar reportes de posibles daños en vehículos, con el objetivo de agilizar la atención a los usuarios bajo criterios técnicos y de transparencia.

A través de este sistema, las solicitudes son contrastadas con bases oficiales como B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT, antes de que peritos determinen el tipo de daño y el monto de compensación correspondiente.

El mecanismo también contempla la clasificación de los casos según el nivel de afectación, lo que permite definir el monto y el procedimiento de pago, elegido por el usuario que realizó el reclamo, priorizando soluciones ágiles cuando se cuenta con documentación completa y respaldo técnico.

YPFB mantiene habilitada la línea de WhatsApp 72150600 para el registro de reclamos, así como el centro de atención al usuario a través del número 50850088, como parte del sistema diseñado para brindar una respuesta oportuna a la ciudadanía.

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