Mototaxistas reprograman reunión con YPFB y exigen un segundo resarcimiento

El dirigente de los mototaxistas de Santa Cruz, Rubén Darío Cardozo, informó que la reunión con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, fue reprogramada para este martes a las 14:00, con el objetivo de abordar la calidad de los combustibles y un nuevo resarcimiento para el sector.

Según el dirigente, el encuentro debía realizarse este lunes; sin embargo, fue postergado por problemas logísticos que impidieron el traslado de autoridades desde La Paz hacia Santa Cruz.

“Esperamos que en esta reunión salgamos con soluciones al tema de combustibles y un segundo resarcimiento a nivel nacional. Hay colegas que ya van por la quinta vez reparando sus motores”, sostuvo Cardozo.

El sector considera que la compensación inicial no fue suficiente, especialmente para los mototaxistas que reportan reiteradas fallas en sus unidades, lo que afecta directamente su fuente de ingresos.

Otra de las demandas que será planteada es el cierre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al considerar que no cumple adecuadamente su rol de fiscalización en la calidad de los combustibles.

“La ANH está de más. Debería existir dentro de YPFB un centro regulador que garantice la calidad del combustible”, afirmó el dirigente.

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