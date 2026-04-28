“Me lo prometiste”: Marcelo Martins le pidió a Juan Pablo Velasco un estadio para Oriente

El triunfo de Oriente Petrolero sobre Real Potosí no solo dejó alegría en la cancha, sino también un momento que encendió la ilusión fuera de ella. Tras el 2-0 en el estadio Tahuichi, el gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, visitó los camerinos del equipo albiverde y fue protagonista de una escena que rápidamente captó la atención de la hinchada.

Durante el encuentro con el plantel, el capitán e histórico goleador Marcelo Martins le entregó una camiseta del club como gesto simbólico. Sin embargo, lo que parecía un momento protocolar tomó otro rumbo cuando el delantero lanzó una frase que no pasó desapercibida.

“Me lo prometiste… un estadio para Oriente”, expresó Martins, dejando en el aire una demanda histórica del club y de su hinchada.

La respuesta de Velasco fue medida, pero suficiente para alimentar la expectativa. Si bien no dio detalles concretos, dejó abierta la posibilidad de trabajar en proyectos que beneficien a la institución, generando reacciones inmediatas entre los aficionados.

El momento se dio en medio de un ambiente festivo por la victoria del equipo refinero, pero rápidamente trascendió lo deportivo y se convirtió en tema de conversación entre hinchas y seguidores del fútbol cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play