Sin margen de error: Independiente obligado a sumar ante Botafogo en Brasil por la Sudamericana

Independiente Petrolero afronta este martes un desafío clave en la Copa Sudamericana cuando visite a Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro (18:00), en un duelo que puede marcar su destino en el torneo.

El equipo boliviano llega golpeado tras caer en sus dos primeras presentaciones ante Racing y Caracas, resultados que lo dejan en el último lugar del Grupo E sin unidades.

La urgencia es total. Independiente necesita sumar para mantenerse con vida en la competencia, pero enfrente tendrá a un rival que atraviesa un buen momento. Botafogo lidera la serie con cuatro puntos y buscará hacerse fuerte en casa para encaminar su clasificación a la siguiente fase.

El conjunto capitalino intentará cambiar su imagen y dar el golpe en territorio brasileño, en un partido que se perfila complicado pero no imposible. La ilusión de seguir en carrera aún está viva, pero el margen de error ya no existe.

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