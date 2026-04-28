Ana Salinas logró medalla histórico en lanzamiento de disco de los Suramericanos

La atleta boliviana Ana Salinas hizo historia al conquistar la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos disputados en Panamá, convirtiéndose en la primera mujer del país en subir al podio en la disciplina de lanzamiento de disco.

“Fue una experiencia que me gustó, fue increíble. Soy la primera mujer boliviana en conseguir medalla en lanzamiento de disco”, expresó emocionada tras su destacada participación internacional.

Salinas también resaltó el nivel del evento y la emoción vivida durante la premiación. “La organización 10/10, fueron unos juegos demasiado maravillosos. Cuando subí al podio me sentí orgullosa por todo lo que había conseguido. Realmente fueron muchos años de entrenamiento para conseguir esta medalla”, señaló.

La deportista explicó que su preparación ha sido constante y exigente. “Yo entreno diario, todos los días, y desde hace cuatro años llevo entrenando esta disciplina”, comentó, agregando además que hasta el momento no ha sufrido lesiones.

Además del lanzamiento de disco, Ana Salinas también compite en lanzamiento de bala, donde posee el récord de Bolivia con una marca de 41 metros.

Con una trayectoria llena de logros, la atleta suma ya 65 medallas en total, consolidándose como una de las principales figuras del atletismo boliviano y un ejemplo de esfuerzo y disciplina para las nuevas generaciones.

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