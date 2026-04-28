"Fue un día antes de su renuncia": Alarcón detalla las confesiones de Cronenbold sobre la crisis de la gasolina

En entrevista con Que No Me Pierda, el diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, reveló detalles de una reunión privada mantenida con la ahora expresidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, apenas un día antes de su renuncia. Según el legislador, la exautoridad admitió que el origen de la gasolina desestabilizada en el país radica en la compra de "gasolina base" a la transnacional Vitol y un manejo logístico inadecuado.

Alarcón explicó que Cronenbold lo contactó para responder a sus cuestionamientos sobre la calidad del combustible y los contratos de importación. Durante el encuentro, la exejecutiva se habría referido a las versiones oficiales que apuntaban a una supuesta contaminación de cisternas en Chile.

Las causas del problema: Vitol y tanques con residuos

De acuerdo con el diputado, la explicación de Cronenbold fue técnica y directa: el país está consumiendo un producto que no es apto para el uso directo.

"Ella entró a explicarme que se había comprado por el anterior gobierno contratos de gasolina base con Vitol y me dijo que es una gasolina que no la puedes usar directamente porque tiene que ser mezclada, en este caso con etanol", afirmó Alarcón.

A este problema de origen se sumaría una deficiencia crítica en el almacenamiento. Alarcón citó a la exautoridad señalando que dicha gasolina base "se la puso en tanques de almacenamiento que tenían residuos y contaminantes", debido a que en gestiones pasadas los tanques no se utilizaban para agilizar la logística de los cisternas hacia los surtidores.

Cuestionamientos a los contratos y "adendas"

Uno de los puntos más polémicos de la declaración de Alarcón reside en la continuidad de estos contratos. Aunque la base de la negociación se dio en el gobierno anterior, el legislador indicó que la actual administración de YPFB ha mantenido el vínculo comercial.

"Yo le pregunté: '¿Y este gobierno ha firmado contratos con Vitol?' y me dijo: 'Solo han hecho adendas a esos contratos con Vitol'. O sea, YPFB de este gobierno nuevo", relató el parlamentario.

Alarcón cuestionó duramente la falta de transparencia, señalando que, pese a las Peticiones de Informe Escrito (PIE), los contratos y sus respectivas adendas siguen bajo reserva. Para el diputado, la solución es operativa y no debería implicar mayores conflictos legales si se aplican las cláusulas estándar:

"Sería fácil la solución... ni siquiera tienes que anular ni rescindir el contrato. Tienes que decir: 'Voy a recibir el producto que ya me entregaste, pero no voy a pedir el máximo de este producto porque tengo derecho a no requerirlo sin ninguna consecuencia'".

Críticas a la gestión y la "estafa histórica"

El diputado Alarcón no ahorró críticas hacia las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, a quienes acusó de haber destruido la estatal petrolera.

"Es verdad que nos ha entregado Evo Morales y Arce Catacora un YPFB destruido en 20 años por la corrupción, por el prebendalismo y la mala gestión... todo lo que han tocado estos del MAS lo han vuelto lodo".

Finalmente, el legislador instó a la comisión legislativa que investiga el caso a acelerar su informe conclusivo sobre lo que denominó "gasolina basura", exigiendo que el actual presidente de YPFB rinda cuentas sobre por qué se sigue comprando un producto que no satisface las necesidades del parque automotor boliviano.

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