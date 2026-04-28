Peleas por territorio generan escalada de violencia en Santa Cruz, según experto

El reciente incremento de hechos delictivos en el departamento ha encendido las alarmas sobre la consolidación de estructuras mafiosas en territorio boliviano, de acuerdo a lo que indica el abogado penalista Christian Sánchez. En sus palabras, identificó un patrón alarmante basado en el uso excesivo de la violencia, armas de fuego y secuestros vinculados a corporaciones del narcotráfico.

Sánchez sostiene que estos eventos no son aislados, sino que responden a un ejercicio de poder de facto en zonas estratégicas como Santa Cruz, Beni y el Chapare. "Estamos hablando de criminalidad organizada vinculada a la defenestrada de Marset", afirmó el jurista al explicar la magnitud del problema.

Disputa por el territorio

Para el especialista, el escenario actual no representa el fin de un ciclo delictivo, sino una violenta transición por el control operativo de la región. El penalista advirtió que los grupos criminales se están peleando el espacio territorial de Santa Cruz como centro de acopio y como vehículo para corromper a las autoridades.

Según indica, la ubicación geográfica y la fragilidad institucional han transformado a la capital oriental en un punto clave para el tráfico internacional de sustancias controladas. Según Sánchez, la ciudad es un "crisol del crimen organizado" e ideal para acopiar droga o exportarla a mercados de Brasil y Europa bajo un manto de impunidad.

Críticas al sistema judicial

La respuesta del Estado ante esta crisis ha sido calificada como puramente descriptiva por parte del experto en derecho penal. Sánchez cuestionó a fiscales y policías por no tener resultados concretos, señalando que solo describen el evento sin responder de manera integral sobre los autores o la estructura criminal.

La normalización de la violencia representa el mayor peligro para la sociedad civil, según el abogado. "Queda exigir que nuestras autoridades respondan debidamente a la demanda de seguridad y cuiden a nuestros niños y jóvenes", sentenció el abogado.

Mira la programación en Red Uno Play