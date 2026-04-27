Cochabamba: investigan caso de madre e hijo hallados sin vida en su vivienda

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga la muerte de una mujer de 42 años y su hijo de 12, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de su vivienda en la zona de Pucara Sur, en Cochabamba. El caso es manejado preliminarmente como un presunto infanticidio seguido de suicidio.

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, informó que personal policial se constituyó en el lugar tras la denuncia de vecinos, quienes alertaron por olores provenientes del inmueble.

“Se verifica la existencia de dos personas fallecidas, una de sexo femenino y un menor, ambos en posición de cúbito dorsal lateral, prácticamente tendidos”, detalló.

La autoridad policial añadió que la madre fue encontrada abrazando al menor por la espalda, un elemento que forma parte de las investigaciones en curso. Según la evaluación preliminar, basada en el estado de descomposición, ambos habrían fallecido hace más de dos días.

“Realizando el registro del lugar y por las características de los cuerpos, se determina que llevaban más de dos días sin vida. Ayer recién se nos dio parte”, explicó Vera.

Los cuerpos fueron sometidos al levantamiento legal y trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se les practicará la autopsia médico legal para establecer la data y las causas exactas de la muerte.

La Policía aguarda que familiares de las víctimas se presenten para aportar mayores datos que permitan esclarecer el hecho. Entretanto, el caso continúa en investigación para confirmar o descartar la hipótesis inicial.

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