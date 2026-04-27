Una madre y su hijo, de 10 años, fueron encontrados sin vida en su vivienda ubicada en la OTB Samaritano, en la zona de Pucarita Grande, al sur de la ciudad de Cochabamba. El hecho es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que busca establecer las causas de ambos decesos.

De acuerdo con testimonios de algunos vecinos, la última vez que se vio con vida a la mujer y al menor fue el pasado viernes, cuando ella llegó junto a su hijo del colegio. Desde entonces, no se tuvo más contacto con ellos, lo que generó preocupación en el vecindario.

La madrugada de este lunes, efectivos policiales procedieron a realizar el levantamiento legal de los cuerpos, que fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se les practicará la autopsia médico legal para determinar las causas de la muerte.

Según un dirigente de la zona, la mujer vivía con su hijo y su esposo, aunque este último se encontraría trabajando en otro departamento del país. Añadió que la familia no participaba con frecuencia en las reuniones de la OTB y los familiares evitaron referirse al tema.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y esperan que los resultados de la autopsia permitan esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, el caso continúa en etapa de investigación.

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