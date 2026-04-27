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Más de 840 autoridades electas de Santa Cruz recibirán credenciales este martes

El Tribunal Electoral Departamental (TED) entregará este martes las credenciales al gobernador, vicegobernadora, asambleístas, alcaldes y concejales electos en los comicios recientes.

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/04/2026 11:16

El TED tiene todo listo para la entrega de credenciales. Foto TED SCZ

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Más de 840 autoridades electas del departamento de Santa Cruz, entre gobernador, vicegobernadora, asambleístas, alcaldes y concejales de los 54 municipios, recibirán este martes 28 de abril sus credenciales.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), Marco Monasterio, informó que el acto se realizará en predios de Fexpocruz y se dividirá en dos turnos.

“Vamos a entregar 840 credenciales a las autoridades elegidas: gobernador, vicegobernadora, asambleístas departamentales por población y territorio, además de alcaldes y concejales de los gobiernos autónomos municipales”, detalló.

Según el cronograma, desde las 08:00 se realizará la entrega a autoridades departamentales y representantes de las provincias Andrés Ibáñez, Velasco y Chiquitos; mientras que por la tarde se completará la entrega al resto de las provincias.

La actividad forma parte de la etapa final del proceso electoral y habilita oficialmente a las nuevas autoridades para asumir funciones.

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