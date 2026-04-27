Hallan 14 armas robadas vinculadas a la Armada; buscan otras tres y amplían investigaciones

Las investigaciones por el robo de armamento en instalaciones vinculadas a la Armada Boliviana continúan en desarrollo, luego de que operativos de inteligencia permitieran recuperar una parte importante del arsenal sustraído.

De acuerdo con el informe preliminar, el principal punto de vulnerabilidad detectado en este hecho fue la participación de un marinero, lo que habría facilitado el acceso y la sustracción del armamento.

“La falla de seguridad principal encontrada fue la participación de un marinero”, indicaron las autoridades.

Como resultado de las acciones investigativas, se logró ubicar un total de 14 armas de fuego, entre ellas 10 armas largas y cuatro armas cortas. Sin embargo, el inventario oficial presentado por la institución da cuenta de que aún faltan tres armas: una de largo alcance y dos pistolas.

“Faltaría una arma larga y dos armas cortas de acuerdo al inventario coordinado con la Armada”, se precisó.

Las armas recuperadas fueron halladas en condiciones irregulares, lo que refuerza la preocupación sobre su posible manipulación fuera de control institucional.

Las autoridades informaron que el proceso investigativo sigue en curso, con la toma de declaraciones, entrevistas a los implicados y la recolección de material audiovisual que permita identificar a todos los responsables.

“Se están colectando videos y evidencia que nos ayudarán a ubicar y capturar a los autores que aún faltan”, señalaron.

El caso es investigado por el delito de robo de armamento, que contempla sanciones severas. En el caso de militares o policías implicados, la pena puede alcanzar hasta 30 años de cárcel, mientras que para civiles oscila entre 8 y 15 años de prisión.

Las autoridades no descartan nuevos avances en las próximas horas o días, a medida que se consoliden los elementos de prueba en este caso que ha generado preocupación por la seguridad y el control del armamento en el país.

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