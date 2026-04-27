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Policial

Dictan detención domiciliaria sin custodio para siete policías investigados por ocultar droga en Cochabamba

Los uniformados enfrentan cargos por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Cristina Cotari

27/04/2026 8:44

Dan detención domiciliaria a siete policías por droga en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Un juez determinó detención domiciliaria sin custodia policial para los siete efectivos investigados por presuntamente ocultar sustancias controladas en predios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Cochabamba. La decisión se asumió tras una extensa audiencia de medidas cautelares que se prolongó por más de ocho horas.

Los uniformados enfrentan cargos por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas restrictivas mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades.

Uno de los abogados de la defensa señaló que la autoridad jurisdiccional optó por la detención domiciliaria “en razón de las dudas existentes”, aclarando que la medida no contempla vigilancia policial. Asimismo, indicó que tanto la Fiscalía como la defensa interpusieron apelaciones.

“Esto demuestra que aún hay autoridades que aplican lo que la ley prevé y respetan la presunción de inocencia”, afirmó, al agregar que en los próximos días se buscará justificar la necesidad de que los imputados puedan continuar con sus actividades laborales bajo ciertas condiciones.

Otro jurista destacó la decisión judicial y aseguró que sus defendidos no se oponen a la investigación. “Son los más interesados en que se esclarezca la verdad, pero el proceso debe desarrollarse con objetividad”, sostuvo.

Antecedentes del caso

El hecho se remonta al 24 de abril, cuando autoridades del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas detectaron una irregularidad en una casa de seguridad de la Felcn. En la inspección, realizada en la parte posterior del inmueble, se halló una caja de cartón oculta debajo de un parrillero que contenía 12 paquetes tipo ladrillo.

De acuerdo con los primeros peritajes, al menos cinco paquetes dieron positivo a cocaína, mientras que el resto continúa en análisis.

El Fiscal Departamental informó que se conformó una comisión especial de fiscales para investigar este caso, que involucra a miembros de la propia institución policial. Las pesquisas continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.
 

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