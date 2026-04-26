Policía despliega operativo para capturar a los asesinos del piloto del rally en Santa Cruz

La investigación por el asesinato de un piloto en el Rally Nueva Santa Cruz entró en fase crítica. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) activó el denominado “Plan Z” para dar con los autores del ataque armado que terminó con la vida de José Pedro Rojas.

El crimen ocurrió en el municipio de Warnes, dentro del parque cerrado del evento, minutos antes de la largada.

ATAQUE DIRECTO Y FUGA

De acuerdo con reportes preliminares, el piloto se encontraba a bordo de su vehículo Can-Am X3, identificado con el número 11, cuando fue interceptado.

Testigos señalaron que un sujeto descendió de una camioneta y disparó al menos 15 veces contra la víctima, para luego darse a la fuga.

Rojas fue auxiliado y trasladado en ambulancia, pero ya no presentaba signos vitales.

OPERATIVO “PLAN Z”

Tras el hecho, la Policía Boliviana desplegó un operativo intensivo que incluye:

Búsqueda de los autores materiales

Recolección de evidencias en la escena

Trabajo de inteligencia para identificar móviles

Control en rutas y puntos estratégicos

El objetivo es cerrar el cerco y capturar a los responsables en el menor tiempo posible.

EVENTO SUSPENDIDO

Ante la gravedad del ataque, la Asociación Departamental de Automovilismo Deportivo de Santa Cruz decidió suspender de inmediato la competencia, priorizando la seguridad de los asistentes y en señal de respeto a la víctima.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El cuerpo del piloto fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses para la autopsia legal, mientras se espera un informe oficial que esclarezca:

El móvil del crimen

La identidad de los atacantes

Posibles antecedentes o amenazas previas

Mira la programación en Red Uno Play