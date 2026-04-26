TEMAS DE HOY:
Matan a piloto de rally Brasileño

21ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Policía despliega operativo para capturar a los asesinos del piloto del rally en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen activó el “Plan Z” en Santa Cruz de la Sierra para identificar y capturar a los responsables del asesinato del piloto José Pedro Rojas.

Red Uno de Bolivia

26/04/2026 18:37

Buscan a los autores del crimen en el Rally Nueva Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La investigación por el asesinato de un piloto en el Rally Nueva Santa Cruz entró en fase crítica. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) activó el denominado “Plan Z” para dar con los autores del ataque armado que terminó con la vida de José Pedro Rojas.

El crimen ocurrió en el municipio de Warnes, dentro del parque cerrado del evento, minutos antes de la largada.

ATAQUE DIRECTO Y FUGA

De acuerdo con reportes preliminares, el piloto se encontraba a bordo de su vehículo Can-Am X3, identificado con el número 11, cuando fue interceptado.

Testigos señalaron que un sujeto descendió de una camioneta y disparó al menos 15 veces contra la víctima, para luego darse a la fuga.

Rojas fue auxiliado y trasladado en ambulancia, pero ya no presentaba signos vitales.

OPERATIVO “PLAN Z”

Tras el hecho, la Policía Boliviana desplegó un operativo intensivo que incluye:

  • Búsqueda de los autores materiales
  • Recolección de evidencias en la escena
  • Trabajo de inteligencia para identificar móviles
  • Control en rutas y puntos estratégicos

El objetivo es cerrar el cerco y capturar a los responsables en el menor tiempo posible.

EVENTO SUSPENDIDO

Ante la gravedad del ataque, la Asociación Departamental de Automovilismo Deportivo de Santa Cruz decidió suspender de inmediato la competencia, priorizando la seguridad de los asistentes y en señal de respeto a la víctima.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El cuerpo del piloto fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses para la autopsia legal, mientras se espera un informe oficial que esclarezca:

  • El móvil del crimen
  • La identidad de los atacantes
  • Posibles antecedentes o amenazas previas

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

21:00

La gran batalla: duelo de voces

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

21:00

La gran batalla: duelo de voces

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD