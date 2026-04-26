Abren cupos para servicio militar voluntario de rescate: así puedes postular

Si estás buscando una experiencia que combine disciplina, acción y servicio a la sociedad, esta puede ser tu oportunidad. Desde este lunes 27 de abril arranca el reclutamiento para el servicio militar voluntario de salvamento y rescate en Bolivia.

El proceso, impulsado por el Ministerio de Defensa, estará abierto hasta el 30 de mayo y contempla la incorporación de nuevos voluntarios en unidades de la Fuerza Aérea y la Armada.

¿CUÁNTOS CUPOS HAY?

1.098 plazas para el Servicio de Salvamento y Rescate de la FAB (SAR–FAB)

652 plazas para el Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada (SBRAB)

PASO A PASO: ¿CÓMO POSTULAR?

Acude a un centro habilitado en tu ciudad o región. Presenta tus documentos: Certificado de nacimiento original (computarizado)

Cédula de identidad vigente Realiza evaluaciones médicas y físicas. Acredita tu grupo sanguíneo y factor RH. Presenta seguro médico (solo si eres declarado apto).

¿DÓNDE POSTULAR?

Las unidades están distribuidas en todo el país. Algunos puntos clave:

SAR–FAB “Illimani” en El Alto

SAR–FAB en Cochabamba y Santa Cruz

SAR–FAB en Tarija, Sucre y Trinidad

También hay centros de la Armada Boliviana en ciudades como Riberalta, Cobija y Puerto Quijarro.

REQUISITOS CLAVE

Tener entre 18 y 30 años

Aprobar pruebas físicas y médicas

Contar con vocación de servicio

¿CUÁNTO DURA?

El servicio tiene una duración de dos años y se desarrolla principalmente los fines de semana, lo que permite combinarlo con estudios o trabajo.

MÁS QUE UN SERVICIO MILITAR

Desde el Ministerio de Defensa destacan que esta modalidad no solo forma en disciplina, sino que capacita en rescate, emergencias y preservación de la vida.

Una experiencia pensada para quienes quieren hacer algo más que cumplir: ayudar.

Mira la programación en Red Uno Play