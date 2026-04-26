Abren cupos para servicio militar voluntario de rescate: así puedes postular

Desde este lunes 27 de abril, el Ministerio de Defensa abre el reclutamiento para el servicio militar voluntario de salvamento y rescate, con más de 1.700 cupos en todo el país.
26/04/2026 17:54
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Si estás buscando una experiencia que combine disciplina, acción y servicio a la sociedad, esta puede ser tu oportunidad. Desde este lunes 27 de abril arranca el reclutamiento para el servicio militar voluntario de salvamento y rescate en Bolivia.
El proceso, impulsado por el Ministerio de Defensa, estará abierto hasta el 30 de mayo y contempla la incorporación de nuevos voluntarios en unidades de la Fuerza Aérea y la Armada.
¿CUÁNTOS CUPOS HAY?
PASO A PASO: ¿CÓMO POSTULAR?
¿DÓNDE POSTULAR?
Las unidades están distribuidas en todo el país. Algunos puntos clave:
También hay centros de la Armada Boliviana en ciudades como Riberalta, Cobija y Puerto Quijarro.
REQUISITOS CLAVE
¿CUÁNTO DURA?
El servicio tiene una duración de dos años y se desarrolla principalmente los fines de semana, lo que permite combinarlo con estudios o trabajo.
MÁS QUE UN SERVICIO MILITAR
Desde el Ministerio de Defensa destacan que esta modalidad no solo forma en disciplina, sino que capacita en rescate, emergencias y preservación de la vida.
Una experiencia pensada para quienes quieren hacer algo más que cumplir: ayudar.
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