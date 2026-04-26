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Abren cupos para servicio militar voluntario de rescate: así puedes postular

Desde este lunes 27 de abril, el Ministerio de Defensa abre el reclutamiento para el servicio militar voluntario de salvamento y rescate, con más de 1.700 cupos en todo el país.

Red Uno de Bolivia

26/04/2026 17:54

Abren cupos para servicio militar voluntario de rescate: así puedes postular. Foto referencial de archivo SAR FAB - Filial Cochabamba.
Bolivia

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Si estás buscando una experiencia que combine disciplina, acción y servicio a la sociedad, esta puede ser tu oportunidad. Desde este lunes 27 de abril arranca el reclutamiento para el servicio militar voluntario de salvamento y rescate en Bolivia.

El proceso, impulsado por el Ministerio de Defensa, estará abierto hasta el 30 de mayo y contempla la incorporación de nuevos voluntarios en unidades de la Fuerza Aérea y la Armada.

¿CUÁNTOS CUPOS HAY?

  • 1.098 plazas para el Servicio de Salvamento y Rescate de la FAB (SAR–FAB)
  • 652 plazas para el Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada (SBRAB)

PASO A PASO: ¿CÓMO POSTULAR?

  1. Acude a un centro habilitado en tu ciudad o región.
  2. Presenta tus documentos:
    • Certificado de nacimiento original (computarizado)
    • Cédula de identidad vigente
  3. Realiza evaluaciones médicas y físicas.
  4. Acredita tu grupo sanguíneo y factor RH.
  5. Presenta seguro médico (solo si eres declarado apto).

¿DÓNDE POSTULAR?

Las unidades están distribuidas en todo el país. Algunos puntos clave:

  • SAR–FAB “Illimani” en El Alto
  • SAR–FAB en Cochabamba y Santa Cruz
  • SAR–FAB en Tarija, Sucre y Trinidad

También hay centros de la Armada Boliviana en ciudades como Riberalta, Cobija y Puerto Quijarro.

REQUISITOS CLAVE

  • Tener entre 18 y 30 años
  • Aprobar pruebas físicas y médicas
  • Contar con vocación de servicio

¿CUÁNTO DURA?

El servicio tiene una duración de dos años y se desarrolla principalmente los fines de semana, lo que permite combinarlo con estudios o trabajo.

MÁS QUE UN SERVICIO MILITAR

Desde el Ministerio de Defensa destacan que esta modalidad no solo forma en disciplina, sino que capacita en rescate, emergencias y preservación de la vida.

Una experiencia pensada para quienes quieren hacer algo más que cumplir: ayudar.

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