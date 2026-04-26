Domingo de contrastes: Senamhi pronostica lluvias en el oriente y cielos nublados en el occidente

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) presentó el pronóstico para las ciudades capitales este domingo 26 de abril de 2026. Se esperan tormentas eléctricas en varias regiones y temperaturas que superarán los 30°C en el norte del país.

El Altiplano y los Valles: Frío matutino y nubosidad

Las ciudades del occidente boliviano registrarán temperaturas bajas durante las primeras horas del día, con cielos mayormente nublados durante la tarde y noche.

La Paz y El Alto: La sede de Gobierno tendrá una máxima de 19°C , mientras que El Alto llegará a los 15°C . Ambas ciudades presentarán cielos nublados durante toda la jornada.

Oruro y Potosí: Oruro alcanzará los 15°C con una mínima de 3°C . Por su parte, Potosí experimentará tormentas eléctricas durante la tarde, con una máxima de 21°C .

Cochabamba: El valle central disfrutará de un clima templado con una máxima de 28°C , aunque se prevé nubosidad parcial hacia la tarde.

Sucre y Tarija: Sucre espera lluvias aisladas por la tarde y una máxima de 22°C, mientras que Tarija mantendrá cielos nublados con una temperatura agradable de 25°C.

🌦PRONÓSTICO DEL TIEMPO SENAMHI - CIUDADES CAPITALES 🖥🌿 26-04-2026

Oriente y Amazonía: Calor y tormentas eléctricas

Las regiones del este y norte de Bolivia registrarán las temperaturas más altas, acompañadas de inestabilidad climática.

Santa Cruz de la Sierra: La capital oriental tendrá un domingo lluvioso, con precipitaciones previstas para la tarde y noche, y una temperatura máxima de 30°C .

Trinidad: Se reporta como una de las ciudades más calurosas con 33°C , aunque se esperan tormentas eléctricas durante la tarde.

Cobija: El pronóstico indica lluvias desde la mañana y tormentas eléctricas por la tarde, con una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 22°C.

Recomendación: Se sugiere a la población de las ciudades con pronóstico de tormentas (Potosí, Sucre, Santa Cruz, Trinidad y Cobija) tomar las previsiones necesarias ante posibles chubascos repentinos.

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