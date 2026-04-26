Tragedia en El Alto: una joven albañil muere electrocutada en plena obra

La ciudad de El Alto fue escenario de un trágico suceso donde una mujer de 27 años perdió la vida mientras desempeñaba labores de albañilería. El reporte oficial de la Policía de La Paz confirmó que el deceso se produjo de manera inmediata tras un contacto accidental con cables de alta tensión.

A pesar de la rapidez con la que sus compañeros intentaron socorrerla, los esfuerzos médicos en el centro de salud cercano resultaron insuficientes. La víctima llegó a las instalaciones hospitalarias sin presentar signos vitales debido a la magnitud de la descarga eléctrica recibida en la obra.

Investigación técnica en curso

El Subcomando de la Policía ha tomado control del caso para realizar un peritaje exhaustivo sobre las condiciones de trabajo en la edificación. Las autoridades buscan esclarecer si el recinto cumplía con las normativas vigentes y si la trabajadora disponía del equipo de seguridad necesario.

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