Alerta en La Paz: sustraen armamento de un batallón de la Armada Boliviana

La madrugada de este 26 de abril de 2026, la Armada Boliviana reportó la sustracción ilegal de armamento y munición militar en el Batallón de Infantería de Marina VI "INDEPENDENCIA". Este recinto estratégico, ubicado en la localidad de Chua Cocani, La Paz, fue vulnerado por personas que lograron evadir los controles de seguridad perimetral.

Respuesta inmediata del Alto Mando

Tras detectarse la falta del material bélico, el Alto Mando instruyó la inspección de los pañoles de armamento y declaró el Estado de Emergencia Institucional. Se ordenó el despliegue inmediato de efectivos navales y la activación de Grupos Especiales que trabajan en coordinación directa con la Policía Boliviana.

Avances en la investigación y aprehendidos

Sujetos bajo custodia: Existen varios aprehendidos y testigos que están siendo interrogados formalmente por el Ministerio Público.

Existen varios aprehendidos y testigos que están siendo interrogados formalmente por el Ministerio Público. Presencia extranjera: Las primeras pericias indican fuertes indicios sobre la participación de súbditos extranjeros en la ejecución de estos ilícitos.

Las primeras pericias indican fuertes indicios sobre la participación de súbditos extranjeros en la ejecución de estos ilícitos. Operativos en curso: Se ejecutan labores de inteligencia y rastrillaje en sectores aledaños para dar con el paradero de los autores materiales.

Marco legal y sanciones previstas

Estos delitos han sido tipificados bajo el artículo 141 septer del Código Penal Boliviano, el cual establece sanciones severas para quienes atenten contra el equipo del Estado. "La normativa conlleva penas de hasta quince años de cárcel en caso de robo, con agravantes que pueden aumentar la condena significativamente", señala el comunicado oficial.

La institución naval instó a los autores del hecho a optar por la devolución voluntaria del material sustraído para recibir consideraciones dentro del marco legal correspondiente. Por otro lado, la Armada Boliviana exhortó a la población a mantener la calma y no alarmarse ante el movimiento de tropas en las carreteras y localidades próximas.

Compromiso con la seguridad estatal

Mediante un comunicado, la Armada Boliviana reafirmó que estas acciones responden estrictamente al cumplimiento de protocolos de seguridad y defensa del Estado. La Institución Naval se comprometió a mantener informada a la ciudadanía de manera transparente sobre el avance de las investigaciones y la recuperación del equipo.

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