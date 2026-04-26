Acribillan a a brasileño en restaurante de Puerto Quijarro: investigan posible ajuste de cuentas

La violencia sacude nuevamente la zona fronteriza con Brasil. El Ministerio Público ha abierto una investigación por el delito de asesinato tras un ataque armado registrado en un restaurante del municipio de Puerto Quijarro, donde un hombre de nacionalidad brasileña fue abatido a tiros en lo que se presume sería un ajuste de cuentas.

El ataque en el local de comidas

El hecho de sangre ocurrió cuando la víctima, un hombre de entre 35 y 40 años, se encontraba almorzando junto a una acompañante. Según los reportes preliminares, sicarios irrumpieron en el local y abrieron fuego de manera directa contra el sujeto, quien falleció de forma instantánea debido a múltiples impactos de bala.

En el ataque, la mujer que lo acompañaba también fue alcanzada por los proyectiles. Ante la gravedad de sus heridas y su nacionalidad, fue evacuada de inmediato hacia el lado brasileño para recibir atención médica especializada.

Informe de la Fiscalía

La fiscal de materia, Fabiola Paco, confirmó que se han activado de inmediato los protocolos de investigación bajo la dirección del Ministerio Público en coordinación con la Policía Boliviana.

"Se tiene una persona fallecida de sexo masculino. Por los indicios primarios, sería de nacionalidad extranjera. Tenemos también una víctima de sexo femenino, quien ha sido trasladada de forma inmediata al país vecino para recibir atención médica, entendiendo que también es ciudadana brasilera", informó la fiscal Paco.

La autoridad añadió que se están realizando los actos investigativos correspondientes, incluyendo la autopsia médico-legal para determinar con precisión las causas de la muerte y el tipo de armamento utilizado.

Operativos de inteligencia

Ante la ferocidad del ataque, grupos de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) se han desplazado hasta Puerto Quijarro y puntos estratégicos de la frontera. El objetivo es dar con el paradero de los sicarios, quienes habrían huido con rumbo desconocido tras cumplir su cometido.

Hipótesis del crimen:

Debido a la modalidad del asesinato (uso de sicarios y ataque directo), la Fiscalía no descarta que el móvil esté relacionado con actividades del narcotráfico o rencillas entre bandas delictivas que operan en la zona fronteriza. Actualmente, se investigan los antecedentes penales de la víctima tanto en Bolivia como en Brasil para esclarecer sus vínculos y posibles motivos del atentado.

Mira la programación en Red Uno Play