Impactantes imágenes: así quedó el vehículo tras la balacera a un piloto de rally en Santa Cruz

Las imágenes estremecen. El vehículo quedó marcado y reflejando la brutalidad del ataque que terminó con la vida de un piloto de rally este fin de semana en Santa Cruz de la Sierra.

El motorizado, un Can-Am identificado con el número 11, presenta signos claros de un ataque directo. Las fotografías y videos difundidos tras el hecho se han viralizado rápidamente, generando conmoción por la violencia del crimen.

Según reportes preliminares, el ataque ocurrió en el área de parqueo cerrado, instantes antes de la largada de la competencia.

Testigos relataron que un sujeto descendió de una vagoneta y abrió fuego contra el piloto, efectuando más de 15 disparos. La víctima fue auxiliada de inmediato, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

UNA ESCENA QUE GENERA CONMOCIÓN

La escena se produjo en medio de un evento deportivo, lo que incrementó el impacto entre los asistentes.

Tras el hecho, la organización decidió suspender de inmediato la competencia.

En tanto, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) iniciaron un operativo para identificar y capturar a los responsables.

De manera preliminar, se conoce que la víctima, oriunda de Porongo, habría recibido amenazas previas, aunque este dato aún no fue confirmado oficialmente.

El cuerpo fue trasladado para la autopsia legal, mientras se aguarda un informe de la unidad de homicidios que permita esclarecer el caso.

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