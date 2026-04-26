“Esto no es improvisado”: viceministro muestra cómo operaba la estructura narco en Villa Tunari

Un nuevo video difundido por el viceministro Ernesto Justiniano expone cómo operaba una estructura vinculada al narcotráfico en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

“𝗔𝗦𝗜́ 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗕𝗔𝗡”, publicó la autoridad junto a las imágenes que muestran parte del operativo ejecutado en una zona de difícil acceso, donde se detectó una pista clandestina utilizada para el traslado de droga.

Logística completa en plena selva

El material evidencia una operación estructurada con recursos terrestres y aéreos. En el lugar se halló una aeronave lista para despegar, una camioneta sin placas, motocicletas de apoyo y al menos 15 bolsas con ladrillos de clorhidrato de cocaína.

Según explicó la autoridad, el operativo fue posible gracias a trabajos de inteligencia que permitieron ubicar este punto estratégico de salida.

Viceministro muestra cómo operaba la estructura narco en Villa Tunari. Foto Ernesto Justinano.

Viceministro muestra cómo operaba la estructura narco en Villa Tunari. Foto Ernesto Justinano.

No era improvisado

“𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗦𝗔𝗗𝗢. Es una operación estructurada, con rutas, recursos y coordinación”, enfatizó Justiniano, al remarcar que se trata de una red organizada.

Durante la intervención, el personal de UMOPAR aseguró el área, consolidando el control del lugar y permitiendo avanzar con tareas técnicas en la zona.

Viceministro muestra cómo operaba la estructura narco en Villa Tunari. Foto Ernesto Justinano.

Viceministro muestra cómo operaba la estructura narco en Villa Tunari. Foto Ernesto Justinano.

Investigación en desarrollo

Las autoridades continúan con el trabajo operativo y pericial para determinar el alcance de la estructura y los responsables involucrados.

El viceministro adelantó que los datos finales del caso serán dados a conocer en las próximas horas, una vez que se verifique toda la información en coordinación con el Ministerio Público.

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