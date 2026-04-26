Siete policías esperan audiencia cautelar por ocultar droga en predios de la FELCN en Cochabamba

El Fiscal Departamental de Cochabamba informó la conformación de una comisión especial de fiscales para investigar un grave caso de narcotráfico que involucra a las propias filas policiales. Siete funcionarios policiales se encuentran aprehendidos y a la espera de su audiencia de medidas cautelares, tras ser acusados de ocultar sustancias controladas en un inmueble bajo custodia oficial.

El Hallazgo: Droga bajo el parrillero

El hecho se registró el pasado 24 de abril, cuando funcionarios del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas recibieron una alerta sobre una irregularidad en una casa de seguridad perteneciente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN).

Al inspeccionar la parte posterior del inmueble, específicamente debajo de un parrillero, las autoridades hallaron una caja de cartón que contenía 12 paquetes en forma de ladrillo, cuidadosamente forrados con cinta masking.

Pruebas de campo y peritaje

De acuerdo con los últimos reportes del Ministerio Público, los peritajes avanzan para confirmar la pureza de lo incautado:

Resultados positivos: Hasta el momento, 5 de los 12 paquetes han dado positivo a cocaína tras las pruebas de campo.

Pendientes: Se espera el resultado de los 7 paquetes restantes para completar el informe pericial.

Situación Jurídica de los Uniformados

Los siete policías aprehendidos enfrentan cargos por el delito de tráfico de sustancias controladas. Aunque su participación y el grado de responsabilidad están bajo investigación, la Fiscalía ya ha solicitado la audiencia de medidas cautelares.

"Aún no se tiene hora y fecha confirmada para la audiencia de los 7 policías acusados de ocultar estos paquetes", señalaron fuentes sobre el caso, a la espera de que el juzgado correspondiente fije el inicio del actuado procesal.

Este caso ha generado una fuerte repercusión institucional, al tratarse de personal destinado precisamente a la lucha contra las drogas, quienes ahora son señalados por utilizar predios estatales para el presunto acopio de estupefacientes.

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