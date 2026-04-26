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“Pensamos que se mudaban”: vecinos relatan el millonario robo en casa de Eva Copa

El inusual movimiento de vehículos no levantó sospechas entre los vecinos, que creyeron estar frente a una mudanza.

Red Uno de Bolivia

26/04/2026 13:43

Vecinos del lugar piden mayor presencia de la Policía. Foto Captura
La Paz, Bolivia

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La tarde de este sábado, delincuentes ingresaron a la vivienda de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ubicada en la zona Alto de la Alianza, y sustrajeron más de medio millón de bolivianos, además de 17.000 dólares, joyas, relojes de colección y equipos tecnológicos.

Vecinos del sector aseguraron que observaron movimiento de varios vehículos en el inmueble; sin embargo, no sospecharon que se trataba de un robo.

“Pensamos que se estaban mudando, porque había bastante movimiento. Como vecinos creímos que era por el cambio de gestión se estaban marchando de la vivienda”, relató uno de los testigos.

Otro vecino denunció la inseguridad en la zona y pidió mayor presencia policial, ante el temor de que los antisociales retornen y cometan nuevos hechos delictivos.

Según el reporte policial, Patricia Copa, familiar de la alcaldesa, se hizo presente en un módulo policial de El Alto para denunciar que sufrió un robo en su vivienda, la cual está a nombre de Eva Copa.

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