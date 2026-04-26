Imágenes exclusivas de la Red Uno dan cuenta del momento en que efectivos militares reducen y capturan a un grupo de personas que habría ingresado de forma irregular al Aeródromo Coloradillo, en el municipio de W arnes, un predio que se encuentra bajo custodia de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI).

Captura en pleno hangar: así cayeron los sospechosos en predio vinculado a Marset. Foto Red Uno.

En el material audiovisual se observa cómo los implicados son interceptados en la pista del aeródromo, tras haber sido sorprendidos dentro del recinto durante la madrugada.

De acuerdo con los reportes preliminares, el grupo habría ingresado en una camioneta y forzado accesos a los hangares del predio con la intención de sustraer objetos, en una infraestructura considerada estratégica por su vinculación a investigaciones sobre crimen organizado.

Las imágenes muestran el momento exacto de la reducción de los sospechosos, mientras permanecen en el suelo bajo custodia militar, a la espera de la intervención de la Policía Boliviana para su traslado y procesamiento correspondiente.

Tras el operativo, se desplegaron unidades especializadas para realizar las pericias en el lugar y continuar con las investigaciones que buscan establecer la identidad de los implicados y su grado de participación en el hecho.

El Ministerio de Gobierno confirmó que se activaron las acciones correspondientes para esclarecer la vulneración del predio estatal y reforzar las medidas de seguridad en la zona.

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