Encapuchados irrumpen y asaltan en hangar vinculado a Sebastián Marset

La noche del viernes se tornó violenta en el Aeródromo Coloradillo tras el ingreso irregular de aproximadamente 30 personas no identificadas. Este contingente irrumpió de manera coordinada en la infraestructura cruceña que actualmente permanece bajo el control administrativo de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI).

Vulneración de predios estatales

Los sujetos forzaron los accesos de tres hangares específicos para sustraer diversos objetos que, hasta el momento, no han sido detallados por las autoridades. El recinto asaltado es una pieza clave en la logística contra el crimen organizado, debido a su vínculo directo con la estructura criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Ante la gravedad de la intrusión, la Policía Boliviana desplegó unidades especializadas para realizar el levantamiento técnico en el sitio del suceso. Las fuerzas del orden ejecutan operativos de rastrillaje en la zona con el objetivo de formalizar la denuncia e identificar a los responsables de esta vulneración de seguridad.

ransparencia y custodia de bienes

Mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno ha manifestado su determinación de avanzar en las investigaciones para garantizar el total esclarecimiento sobre el manejo de estos activos.

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