Mercados de Santa Cruz colapsan entre olores y microbasurales

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra enfrenta una crítica situación sanitaria debido a la interrupción del servicio de recojo de basura. Tras varios días de inactividad, los alrededores de los principales centros de abastecimiento se han transformado en focos de contaminación, generando una profunda preocupación entre los vivientes y trabajadores de la zona.

En el Mercado Abasto, los desechos acumulados han formado microbasurales en plena vía pública, obstruyendo el paso y afectando la imagen del sector. Una situación similar se vive en el Mercado Mutualista, específicamente sobre el tercer anillo externo e interno, donde las montañas de basura rodean el centro comercial.

La población que acude a realizar sus compras este fin de semana debe sortear los desperdicios cubriéndose la nariz, debido a que el calor intensifica los olores insoportables que emanan de los residuos en descomposición.

Vecinos y comerciantes han manifestado su indignación, señalando que la acumulación no se limita a los mercados, sino que ya es evidente en diversas calles y barrios de la capital cruceña.

Según las denuncias de los afectados, la raíz del problema sería la falta de pago por parte de las autoridades municipales a la empresa encargada del aseo urbano. Ante este panorama, exigen que la Alcaldía realice la cancelación correspondiente de manera inmediata para que se restablezca el recojo adecuado y se evite una emergencia sanitaria mayor en la ciudad.

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