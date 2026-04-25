¿Se pierde el subsidio? Esto debes saber antes de que pase el plazo

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) recuerda que existe un plazo límite para retirar el Subsidio Prenatal y de Lactancia. Si se vence, el beneficio pasa a estado “rezagado”.
25/04/2026 10:46
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Si tienes pendiente recoger tu subsidio, es momento de revisar fechas. El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) advierte que no retirar el paquete dentro del plazo establecido puede significar perderlo.
Muchas beneficiarias del Subsidio Prenatal y de Lactancia desconocen este detalle clave, que puede marcar la diferencia entre acceder al beneficio o quedarse sin él.
¿Cuál es el plazo?
Las beneficiarias cuentan con un año calendario para recoger el subsidio, a partir del día hábil siguiente a la facturación.
Si ese tiempo se cumple y el paquete no fue retirado, pasa a estado “rezagado”.
¿Qué significa “rezagado”?
En la práctica, esto implica que:
En muchos casos, esto se traduce en la pérdida del beneficio.
¿Cómo saber si aún estás a tiempo?
Puedes verificar el estado de tu subsidio de forma rápida:
Estas herramientas permiten consultar fechas y evitar que el plazo venza.
Cambios en el subsidio 2026
El recordatorio llega en medio de una transformación del beneficio:
El objetivo es mejorar la alimentación de madres y bebés.
El subsidio tiene fecha límite. Si no lo recoges a tiempo, puede pasar a estado rezagado y volverse irrecuperable. La clave: consultar y actuar antes de que venza el plazo.
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