¿Se pierde el subsidio? Esto debes saber antes de que pase el plazo

Si tienes pendiente recoger tu subsidio, es momento de revisar fechas. El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) advierte que no retirar el paquete dentro del plazo establecido puede significar perderlo.

Muchas beneficiarias del Subsidio Prenatal y de Lactancia desconocen este detalle clave, que puede marcar la diferencia entre acceder al beneficio o quedarse sin él.

¿Cuál es el plazo?

Las beneficiarias cuentan con un año calendario para recoger el subsidio, a partir del día hábil siguiente a la facturación.

Si ese tiempo se cumple y el paquete no fue retirado, pasa a estado “rezagado”.

¿Qué significa “rezagado”?

En la práctica, esto implica que:

El subsidio deja de estar disponible en condiciones normales

No existe un proceso estándar para recuperarlo

Cada caso podría depender de gestiones adicionales

En muchos casos, esto se traduce en la pérdida del beneficio.

¿Cómo saber si aún estás a tiempo?

Puedes verificar el estado de tu subsidio de forma rápida:

Con la app Mi Subsidio

Llamando a la línea gratuita 800-10-2434

Estas herramientas permiten consultar fechas y evitar que el plazo venza.

Cambios en el subsidio 2026

El recordatorio llega en medio de una transformación del beneficio:

Se eliminaron más del 90% de productos ultraprocesados

Se priorizan alimentos frescos y nutritivos

Incluye proteínas como carne, pescado, hígado y huevos

Mantiene un valor aproximado de Bs 2.000

El objetivo es mejorar la alimentación de madres y bebés.

El subsidio tiene fecha límite. Si no lo recoges a tiempo, puede pasar a estado rezagado y volverse irrecuperable. La clave: consultar y actuar antes de que venza el plazo.

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