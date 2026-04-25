Analista advierte que crisis de combustible es “multidimensional” y sin solución a corto plazo

La crisis de combustibles en Bolivia es “multidimensional” y no tendrá una solución en el corto plazo, según advirtió el analista energético Jaime Balanza, quien alertó sobre un escenario de “anarquía y caos” dentro del sector de hidrocarburos.

“Lo que estamos presenciando es una crisis multidimensional en uno de los sectores estratégicos del país, tanto para el desenvolvimiento de la economía como para las actividades productivas y cotidianas de la población”, explicó Balanza en entrevista.

El experto sostuvo que el problema no solo responde a factores económicos, sino también a una ruptura del sistema institucional que regula el sector. En ese sentido, cuestionó el rol de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al señalar que ha asumido funciones que no le corresponden, invadiendo competencias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“YPFB ha empezado a asumir funciones que no le corresponden y ha tomado atribuciones que también son del ente regulador. El sistema jurídico institucional que rige al sector se ha roto”, afirmó.

Asimismo, criticó la gestión de las autoridades del área, indicando que los ministros de Hidrocarburos han eludido responsabilidades clave en la conducción del sector. “El ministro es la cabeza del sector y también el presidente nato del directorio de YPFB, pero se ha deslindado del problema del abastecimiento”, cuestionó.

Balanza también identificó fallas en la planificación, señalando que no se está cumpliendo con el Comité de Producción y Demanda de Hidrocarburos (PRODE), instancia que por norma debe reunirse cada tres meses para prever la oferta y demanda de combustibles.

“No van a encontrar solución porque no saben cuánto falta ni cuál es la demanda. El consumo de gasolina es estable, pero el diésel tiene un fuerte componente estacional ligado a las campañas agrícolas”, explicó.

En ese contexto, precisó que regiones como Santa Cruz y Beni concentran entre el 45% del consumo nacional de combustibles líquidos, y que el sector agropecuario requiere entre 80 y 90 millones de litros por campaña agrícola.

El analista aseguró que el desabastecimiento no es reciente, sino que se arrastra desde la pasada gestión debido al déficit fiscal y al esquema de subvención. Sin embargo, advirtió que los problemas actuales también incluyen la calidad de los carburantes y la falta de divisas para su importación.

Finalmente, calificó como “nefasta” la gestión de las actuales autoridades del sector y afirmó que existen evidencias del impacto en la población. “La prueba está en los talleres mecánicos de los nueve departamentos, donde hay vehículos afectados por gasolina de mala calidad”, indicó.

Como medidas urgentes, planteó retirar del mercado el combustible defectuoso, importar carburantes de calidad y compensar a los afectados. “Hay que pacificar el país, sacar de circulación la gasolina basura, traer combustible de calidad y pagar los daños ocasionados a los usuarios”, concluyó.

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