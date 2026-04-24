ESA fija fecha para lanzar misión que estudiará el impacto del Sol en la Tierra

La Agencia Espacial Europea (ESA) y la Academia de Ciencias China han fijado para el próximo 19 de mayo el lanzamiento de la misión Smile, diseñada para estudiar en tiempo real la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre.

El lanzamiento, que se realizará desde el puerto espacial que la ESA tiene en la Guayana Francesa, se pospuso el pasado 6 de abril como medida de precaución, tras detectarse un problema técnico en la línea de producción de un componente de uno de los sistemas del cohete Vega-C que transportará la misión al espacio.

Tras una exhaustiva investigación del asunto, todos los socios han acordado el 19 de mayo como nueva fecha de lanzamiento, ha informado este viernes la ESA.

Smile revelará cómo responde la Tierra a los flujos de partículas y las ráfagas de radiación del Sol, y para ello utilizará una cámara de rayos X para realizar las primeras observaciones con esta tecnología del campo magnético terrestre y una cámara ultravioleta para observar las auroras boreales sin interrupción durante 45 horas seguidas.

Durante el lanzamiento, las cuatro etapas del Vega-C se separarán una a una, antes de liberar finalmente a Smile tras 57 minutos, y los paneles solares de la nave se desplegarán a los 63 minutos, momento en el que el lanzamiento podrá considerarse un éxito.

El lanzamiento colocará a Smile en una órbita terrestre baja, y desde allí la nave espacial tomará el control para alcanzar su órbita final, con forma de huevo, a 121. 000 kilómetros sobre el Polo Norte para recopilar datos, antes de situarse a 5.000 kilómetros sobre el Polo Sur, para entregarlos a las estaciones terrestres que la esperan.

Smile utilizará cuatro instrumentos científicos para estudiar cómo responde la Tierra al viento solar proveniente del Sol, lo que mejorará la comprensión de las tormentas solares, las tormentas geomagnéticas y la ciencia del clima espacial.

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