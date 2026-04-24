La Paz: Conoce los horarios de servicio de buses municipales para este 24 de abril

El Servicio de Transporte Municipal (Setram) dio a conocer el itinerario de horarios de servicio de los buses Pumakatari y ChikiTiti para este viernes 24 de abril, detallando las rutas habilitadas y los horarios correspondientes al turno de mediodía.

De acuerdo con la información difundida, varias rutas operarán con horarios específicos de salida del primer y último bus. Entre ellas se encuentran Achumani, Caja Ferroviaria, Chasquipampa, Inca Llojeta Norte y Sur, Integradora, Irpavi II, La Portada y Villa Salomé.

Por ejemplo, en la ruta Achumani (parada Campo Verde), el primer bus saldrá a las 11:04 y el último a las 13:57. En Caja Ferroviaria (Plaza San Pedro), el servicio inicia a las 12:08 y concluye a las 15:02, mientras que en Chasquipampa (Plaza Camacho) operará desde las 11:30 hasta las 15:07.

Asimismo, rutas como Inca Llojeta Norte y Sur presentan salidas entre las 11:12 y 12:16, con últimos buses alrededor de las 13:42 a 14:25. En el caso de la ruta Integradora, el servicio se extenderá hasta las 16:19.

Sin embargo, algunas rutas como Llojeta, Mallasa y partes de Irpavi no presentan horarios habilitados en este turno, lo que refleja una operación parcial del sistema.

El itinerario responde a un esquema reducido de funcionamiento, en medio de las dificultades por el abastecimiento de diésel que han afectado la normal prestación del servicio en la ciudad.

Las autoridades municipales recomendaron a la población tomar previsiones y consultar los canales oficiales ante posibles cambios en la programación.

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