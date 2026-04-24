Dramático rescate en La Paz: salvan a perrito atrapado en un río con una botella en la cabeza

Momentos de angustia y tensión se vivieron en Quime, del departamento de La Paz, donde un pequeño perro fue encontrado atrapado en medio de un río, luchando por sobrevivir mientras la corriente lo arrastraba.

El animal no solo enfrentaba la fuerza del agua, sino también un objeto que agravaba su situación: una botella plástica atascada en su cabeza que le impedía respirar con normalidad.

El dramático hecho fue captado en video y difundido por Radio Quime, generando rápida reacción entre los habitantes de la zona.

En las imágenes se observa al can intentando mantenerse a flote, visiblemente desorientado y en peligro inminente.

Rescate a tiempo

La difusión del caso movilizó a vecinos, quienes no dudaron en actuar. Arriesgando su seguridad, lograron sacar al animal del agua y retirarle la botella, evitando una tragedia.

El rescate fue celebrado por la comunidad, que destacó la solidaridad y rápida respuesta ante una situación crítica.

El caso no solo deja una historia con final feliz, sino también una reflexión urgente sobre el impacto de la basura en el entorno y el riesgo que representa para los animales.

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